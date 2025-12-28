L’Ensemble Symphony Orchestra and Choir

Ancora musica al Politeama sabato 10 gennaio alle 21, con un concerto organizzato dalla Prg, storica organizzatrice di eventi fiorentina che è di casa nella nostra città. Sul palco l’Ensemble Symphony Orchestra and Choir diretta da Giacomo Loprieno (foto) eseguirà il Bolero di Maurice Ravel e i Carmina Burana di Carl Orff, due grandi classici della musica di tutti i tempi con 200 musicisti in scena. Ensemble Symphony Orchestra è tra le più conosciute nel panorama nazionale, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. L’orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla versatilità ed all’attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale: il suo repertorio spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

