Leicester-Derby lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Leicester e Derby County, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle 20:45, vede due squadre alla ricerca di stabilità in campionato. Leicester, retrocessa lo scorso anno, è a sei punti dalla zona playoff, mentre i Rams, con un punto in più, cercano continuità dopo due partite senza vittorie. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questo confronto.

