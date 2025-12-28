Leicester-Derby lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
L'incontro tra Leicester e Derby County, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle 20:45, vede due squadre alla ricerca di stabilità in campionato. Leicester, retrocessa lo scorso anno, è a sei punti dalla zona playoff, mentre i Rams, con un punto in più, cercano continuità dopo due partite senza vittorie. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questo confronto.
Leicester e Derby County sono sempre alla ricerca di un ruolo chiaro in questo campionato. Le Foxes, retrocesse lo scorso anno, sono a -6 della zona playoff nonostante gli zero punti nelle ultime due giornate, mentre i Rams hanno un punto in più in classifica nonostante i due punti conquistati nello stesso arco temporale. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
