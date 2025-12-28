Analisi del match Leicester-Derby, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle 20:45 al King Power Stadium. Le due squadre, con obiettivi di classifica ancora da definire, affrontano questa sfida con motivazioni diverse: Leicester cerca risposte dopo le recenti difficoltà, mentre Derby punta a consolidare la propria posizione. Di seguito, formazioni, quote e pronostici, con un’attenzione particolare ai gol previsti in questa partita.

Leicester e Derby County sono sempre alla ricerca di un ruolo chiaro in questo campionato. Le Foxes, retrocesse lo scorso anno, sono a -6 della zona playoff nonostante gli zero punti nelle ultime due giornate, mentre i Rams hanno un punto in più in classifica nonostante i due punti conquistati nello stesso arco temporale. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leicester-Derby (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Puntiamo sui gol al King Power Stadium

Leggi anche: Leicester-Derby (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Leicester-Watford (venerdì 26 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al King Power Stadium

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Leicester-Derby lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Roma-Genoa lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Si chiude il 17° turno di Serie A; Millwall-Bristol City lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Norwich-Watford lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

TERMINÉ FT. • Birmingham 1-1 Derby 12:1 - 3:3 - 1:1 - 9:1 - 73%:27% FT. • Millwall 0-0 Ipswich 2:4 - 1:2 - 6:4 - 37%:63% FT. • Leicester 1-2 Watford 5:6 - 3:2 - 3:3 - 50%:50% FT. • West Brom 1-2 Bristol City 8: - facebook.com facebook