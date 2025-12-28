Leggere libri rappresenta un’attività benefica per il benessere personale e un potente strumento di empowerment femminile. Una ricerca su 1.100 persone evidenzia come la lettura possa aiutare le donne a riscoprire sé stesse e a modificare la propria percezione del mondo. Tra le pagine di un libro si crea uno spazio di riflessione e crescita, offrendo opportunità di scoperta e trasformazione.

C'è un luogo dove le donne possono ritrovare se stesse e persino cambiare la percezione che hanno del mondo: è tra le pagine di un libro. Non si tratta solo di evasione o di piacere, ma di un'azione capace di produrre molti benefici. Questo è quanto emerge dalla ricerca Il potere rigenerativo dei libri e della lettura, condotta dal Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre – CeSMeR e guidata dalla professoressa Michela Addis, in collaborazione con Ergo Research e commissionata da GeMS (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), per celebrare i suoi 20 anni di storia. Basato su un campione nazionale di 1.

Leggere libri: un piacere che fa molto bene. Oltre ad essere una leva potente di empowerment femminile. Lo rivela una ricerca condotta su 1.100 persone

