Leggere libri | un piacere che fa molto bene Oltre ad essere una leva potente di empowerment femminile Lo rivela una ricerca condotta su 1.100 persone
Leggere libri rappresenta un’attività benefica per il benessere personale e un potente strumento di empowerment femminile. Una ricerca su 1.100 persone evidenzia come la lettura possa aiutare le donne a riscoprire sé stesse e a modificare la propria percezione del mondo. Tra le pagine di un libro si crea uno spazio di riflessione e crescita, offrendo opportunità di scoperta e trasformazione.
C'è un luogo dove le donne possono ritrovare se stesse e persino cambiare la percezione che hanno del mondo: è tra le pagine di un libro. Non si tratta solo di evasione o di piacere, ma di un'azione capace di produrre molti benefici. Questo è quanto emerge dalla ricerca Il potere rigenerativo dei libri e della lettura, condotta dal Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre – CeSMeR e guidata dalla professoressa Michela Addis, in collaborazione con Ergo Research e commissionata da GeMS (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), per celebrare i suoi 20 anni di storia.
