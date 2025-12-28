Legge di Bilancio la discussione e il voto alla Camera | la diretta

Alle ore 16, la Camera dei Deputati avvierà la discussione sulla legge di Bilancio, un passaggio importante per l’approvazione del documento finanziario dello Stato. Dopo la discussione, si procederà con il voto, che si prevede possa essere di fiducia, senza modifiche al testo. Questa fase rappresenta un momento chiave nel percorso di approvazione della legge di Bilancio, fondamentale per le decisioni di politica economica del paese.

In settimana c'è già stato il via libera in Senato.

