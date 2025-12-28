Legge di Bilancio la discussione e il voto alla Camera | la diretta
Alle ore 16, la Camera dei Deputati avvierà la discussione sulla legge di Bilancio, un passaggio importante per l’approvazione del documento finanziario dello Stato. Dopo la discussione, si procederà con il voto, che si prevede possa essere di fiducia, senza modifiche al testo. Questa fase rappresenta un momento chiave nel percorso di approvazione della legge di Bilancio, fondamentale per le decisioni di politica economica del paese.
A partire dalle 16 è prevista la discussione sulla legge di Bilancio, alla Camera, a cui seguirà il voto ( probabilmente il voto di fiducia, senza alcuna modifica al provvedimento). In settimana c’è già stato il via libera in Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
