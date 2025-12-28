Legge di Bilancio 2026 stretta sulle supplenze brevi | stop ai contratti esterni fino a 10 giorni nella secondaria Ecco cosa cambia e le eccezioni
Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, le scuole secondarie devono prioritariamente utilizzare il personale interno per coprire assenze fino a 10 giorni. Sono vietati contratti esterni per supplenze brevi, con alcune eccezioni specifiche. Questa modifica mira a ottimizzare l’organico e a ridurre l’impiego di supplenti esterni in periodi di breve durata.
La Legge di Bilancio 2026 vieta alle scuole secondarie di chiamare supplenti esterni per assenze fino a 10 giorni, imponendo l'uso obbligatorio dell'organico interno per coprire le classi. Restano esclusi dal vincolo solo la scuola primaria e i posti di sostegno, per i quali i Dirigenti mantengono la facoltà di nomina immediata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
