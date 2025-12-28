Lecce il Capodanno in piazza Sant’Oronzo con Mida e Roy Paci fra gli ospiti d’onore

Lecce si prepara a salutare il 2025 con un evento musicale in piazza Sant’Oronzo, che vedrà la partecipazione di Mida e Roy Paci come ospiti d’onore. La serata offrirà un’occasione di aggregazione e musica, rispettando un approccio sobrio e rispettoso delle tradizioni locali. Un’occasione per vivere un momento di condivisione e festeggiamenti in un contesto cittadino centrale, segnando l’arrivo del nuovo anno con semplicità e attenzione alla qualità.

LECCE – Lecce si appresta a concludere il 2025 con un programma di eventi musicali che trasformerà piazza Sant'Oronzo nel centro delle celebrazioni per il nuovo anno. Le serate del 30 e 31 dicembre rappresentano i momenti chiave del calendario LeccèFesta 2026 (attivo dal 18 dicembre al 6 gennaio).

Concerto di Capodanno – II Edizione 1 gennaio 2026 – Teatro Apollo, Lecce Ore 20:00 Assicurati ora il tuo posto in sala, acquistando il biglietto salta fila su OOOH.Events https://oooh.events/evento/concerto-di-capodanno-biglietti-5/ Il nuovo anno si apr - facebook.com facebook

