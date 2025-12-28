Le Vie del Tartufo l' azienda premia i dipendenti | il maxi assegno da 60mila euro

Le Vie del Tartufo ha premiato i propri dipendenti con un maxi assegno da 60mila euro durante la cena aziendale a Gubbio. L’evento, svoltosi sotto l’Albero di Natale più grande del mondo, ha visto una serata all’insegna del tema “circo”, trasformando un momento di riconoscimento in un’occasione di condivisione e valorizzazione del team.

Una cena che diventa uno spettacolo e un maxi assegno per i dipendenti. Venerdì scorso, sotto le pendici dell’Albero di Natale più grande del mondo, la cena aziendale di Le Vie del Tartufo ha portato il “circo”, questo il tema della serata, nel cuore di Gubbio. Un appuntamento, spiegano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Le Vie del Tartufo, l'azienda premia i dipendenti: il maxi assegno da 60mila euro Leggi anche: Il fatturato aumenta del 30%, l'azienda premia i dipendenti con una quindicesima extra Leggi anche: Maxi-dissequestro per la presunta cassiera del clan: restituiti oltre 60mila euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le Vie del Tartufo: serata di allegria con un premio speciale per tutti i dipendenti. Azienda giovane e dinamica. Ogni mattina in azienda arriva anche lui: il nostro Tartufo Nero Uncinato. Selezioniamo solo i migliori per i nostri clienti e… come vedete alla fine del video, il nostro aiutante speciale non manca mai Per info e prenotazioni: Viale Dante, 2 - 61045 Pergol - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.