C’è un mercato in uscita da portare a termine in tempi brevi. Una priorità per la società di Faroni, al pari dell’attaccante in entrata. Il Perugia già nelle scorse settimane ha chiarito quali sono i calciatori che non rientrano nei piani del tecnico per il girone di ritorno. Ci sono già delle trattative aperte e la società preme affinché i giocatori accettino le destinazioni. Al momento i calciatori sono in gruppo, non ci sono provvedimenti ma i dirigenti spingeranno per la cessione. Per quanto riguarda i calciatori in prestito, il Perugia ha già parlato con il Trapani per Kanoute che ha un vincolo col club di Pian di Massiano fino a giugno: sull’attaccante ci sono due-tre squadre interessate di Lega Pro, anche se il nodo è l’ingaggio importante che frena la chiusura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le uscite. Le priorità di gennaio: c’è urgenza di cedere . Per Broh bussa pure il Latina, il Giugliano su Yabre

