Le tre ladre che svaligiano appartamenti la Vigilia di Natale in pieno giorno

Il 24 dicembre a Novara, alcune persone sono state vittime di un furto in appartamento durante le ore diurne. A raccontarlo è un lettore di NovaraToday, che descrive come, intorno alle 12, tre ladre abbiano svaligiato un’abitazione in pieno giorno, lasciando gli inquilini sorpresi e senza parole. È un episodio che evidenzia la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle zone residenziali.

Bruttissima sorpresa il giorno della Vigilia di Natale a Novara.Lo racconta un lettore e NovaraToday, che spiega che il 24 dicembre, intorno alle 12.30, tre donne sono entrate nel suo appartamento in zona viale Giulio Cesare. Le tre hanno rotto la serratura, sono entrate in casa e hanno portato.

