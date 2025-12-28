Le serie tv in uscita a gennaio 2026 | dal finale di Stranger Things al documentario su Corona ma anche Bridgerton e Gomorra
A gennaio 2026 tornano sullo schermo molte serie attese, tra cui il finale di Stranger Things, nuovi episodi di Bridgerton e Gomorra, e un documentario su Corona. Le piattaforme streaming in Italia continuano a offrire un’ampia varietà di contenuti, confermando l’interesse per produzioni di diversi generi. L'inizio dell’anno vede così un’offerta ricca e diversificata, che rispecchia l’evoluzione del panorama televisivo.
Il 2026 riparte così come si è chiuso il 2025, con una nutrita lista di uscite per quel che riguarda le serie tv distribuite attraverso le piattaforme streaming disponibili in Italia. Netflix tiene per il collo i suoi abbonati fin dai primi istanti del nuovo anno, quando distribuirà il gran finale di Stranger Things, ormai ufficialmente tra i titoli che hanno fatto la storia del prodotto seriale. In più la piattaforma, sempre a gennaio, propone due titoli particolarmente attesi: un documentario a puntate su Fabrizio Corona e, trasportando il concetto di gossip un po’ indietro nel tempo, la prima parte della quarta stagione del cult Bridgerton. 🔗 Leggi su Open.online
