Le scintille dalle fontane luminose innescano l' incendio durante un matrimonio | sposo ustionato e albergo devastato
Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, un incidente con le fontane luminose ha provocato un incendio che ha coinvolto l’albergo, causando ustioni a uno sposo e danni alla struttura. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi per gli oltre duecento invitati. Un episodio che sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante gli eventi pubblici.
Le fiamme, il fuggi fuggi generale e l'arrivo dei soccorsi. Tragedia sfiorata per gli oltre duecento invitati a un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Nella tarda serata di ieri, a conclusione della cerimonia nuziale, dalle fontane luminose posizionate sulla torta. 🔗 Leggi su Today.it
ITALIA-MONDO | Secondo una prima ricostruzione, le fontane luminose accese sul tavolo avrebbero sprigionato delle scintille che, una volta finite sui tendaggi, hanno innescato le prime fiamme - facebook.com facebook
