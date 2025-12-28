Le scintille dalle fontane luminose innescano l' incendio durante un matrimonio | sposo ustionato e albergo devastato

Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, un incidente con le fontane luminose ha provocato un incendio che ha coinvolto l’albergo, causando ustioni a uno sposo e danni alla struttura. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi per gli oltre duecento invitati. Un episodio che sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante gli eventi pubblici.

