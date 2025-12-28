Le pillole di Polly presentano una recensione di “La volta giusta” di Lorenza Gentile, un romanzo che esplora il tema dell’amore e delle delusioni. La protagonista, Lucilla, desidera un amore duraturo, ma si trova spesso a confrontarsi con la realtà delle speranze infrante. Un’opera che invita alla riflessione sulle fragilità dei sentimenti e sulle sfide di mantenere viva la speranza nel cuore.

Quando ci si innamora, si spera sempre che la storia con la persona amata non finisca mai. Ne sa qualcosa la povera Lucilla, che si è augurata per ben tre volte che fosse “per sempre”, salvo poi a vedere puntualmente le proprie speranze finire in frantumi. È che i giovani dei quali si era invaghita all’inizio le sembravano quelli giusti, ma ben presto si rivelavano, per usare un eufemismo, “inconsistenti”. Eppure, ogni volta Lucilla ce l’aveva messa tutta per far funzionare la relazione, e forse proprio per questo aveva sempre incolpato se stessa della fine di quei legami, pensando di essere troppo “sbagliata” per essere amata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “La volta giusta” di Lorenza Gentile

