Le pagelle di Cremonese – Napoli

Le pagelle di Cremonese – Napoli offrono una valutazione dettagliata delle prestazioni dei giocatori nel match. Vanja Milinkovic-Savic si distingue per una prova solida, mantenendo il clean sheet e curando anche l’aspetto estetico. Giovanni Di Lorenzo si conferma un punto di riferimento, dimostrando leadership e costanza. Questi giudizi riflettono l’impegno e l’andamento delle due squadre nel confronto recente, offrendo uno sguardo obiettivo sull’andamento delle prestazioni individuali.

Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle della partita di Serie A - A Cremona, il Napoli ritrova la vittoria in trasferta grazie ad un super Hojlund: per il danese due gol e titolo di MVP di giornata. sport.sky.it

Le pagelle di Cremonese-Napoli, i voti: i top e i flop del match - Il Napoli scende in campo a Cremona dopo la vittoria della Supercoppa italiana a Riad. ilmattino.it

Le pagelle di Cremonese-Napoli, i voti: i top e i flop del match

Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano e Spina! Premiata la scelta di Conte Cosa ne pensate #TuttoNapoli #RadioTuttoNapoli #SscNapoli #CremoneseNapoli - facebook.com facebook

Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.