Le nuove regole di accesso alla ztl non piacciono alla destra

Dal 1° gennaio, le nuove regole per l'accesso alla ZTL di Bologna prevedono restrizioni per i veicoli ibridi, riservando l’ingresso ai soli residenti. Questa modifica mira a regolamentare il traffico e favorire soluzioni più sostenibili, ma ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche. La disposizione si inserisce nel quadro delle misure volte a migliorare la qualità dell’aria e limitare l’uso di mezzi inquinanti nel centro storico.

Dal prossimo 1° gennaio la zona a traffico limitato (ztl) non sarà più accessibile liberamente ai veicoli ibridi, fatta eccezione per quelli intestati ai residenti nel Comune di Bologna.La nuova norma, annunciata lo scorso febbraio, è stata criticata da Lega e Fratelli d’Italia, che l’hanno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Le nuove regole di accesso alla ztl non piacciono alla destra Leggi anche: Ztl Valverde, nuove regole d’accesso: come richiedere i permessi Leggi anche: Addio al parcheggio libero delle auto Enjoy, rischio multe con le nuove regole: le novità sui pagamenti e l’accesso alle Ztl Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bologna, Ztl: dal 1° gennaio 2026 stop agli ingressi per le auto ibride; La stretta di Enjoy nel 2026: stop a parcheggio selvaggio, Ztl e strisce blu gratis; Mobilità per persone con disabilità; Accessi ztl, scatta il giro di vite: in arrivo le lettere ai residenti, cosa cambia con le nuove regole. Accessi ztl, scatta il giro di vite: in arrivo le lettere ai residenti, cosa cambia con le nuove regole - Dall’1 gennaio chi vive all’interno delle Mura deve recarsi agli uffici di Lucca Plus con in mano la bolletta Tari pagata (per dimostrare l’effettiva abitazione) per ottenere o rinnovare il permesso ... msn.com

Enjoy e nuove regole 2026: addio parcheggio selvaggio, Ztl rinnovate e strisce blu gratuite? - Regole operative e novità del 2026LA NOTIZIA IN UN SECONDO (Riassunto AI)Enjoy abbandona il free floating e introduce gli *Enjoy Point* per ritiro e ... assodigitale.it

La stretta di Enjoy nel 2026: stop a parcheggio selvaggio, Ztl e strisce blu gratis - Cambiano le regole del noleggio per il car sharing delle Fiat 500 rosse, anche per quanto riguarda i metodi di pagamento ... repubblica.it

Conto Termico 3.0: On-line le Regole Applicative! Il Ministero dell’Ambiente ha approvato le nuove regole del Conto Termico 3.0: 900 milioni di euro l’anno incentivi fino al 65% (e in alcuni casi 100%) nuove opportunità per PA, imprese, Terzo Settore, - facebook.com facebook

Patente, nuove regole sui fogli rosa (ma manca il decreto per renderle effettive) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.