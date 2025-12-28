Le immagini impressionanti delle telecamere di sicurezza

Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano le conseguenze di un terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito la costa nord-orientale di Taiwan. L’evento, avvenuto alle 23:05 ora locale (le 16:05 in Italia), ha avuto epicentro in mare, a circa 73 chilometri di profondità, nella contea di Yilan. Questi filmati documentano l’impatto del sisma e le sue ripercussioni nell’area interessata.

U n violento terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la costa nord-orientale di Taiwan. Secondo l’Amministrazione Meteorologica Centrale dell’isola, il sisma si è verificato alle 23:05 locali (le 16:05 in Italia) con epicentro in mare, a una profondità di 73 chilometri al largo della contea di Yilan. Le spettacolari e paurose immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano il Taipei 101 e gli edifici della capitale oscillare vistosamente durante la scossa. Nonostante la grande potenza sprigionata, al momento le autorità non segnalano vittime o danni strutturali significativi. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Taiwan, terremoto di magnitudo 7: i grattacieli oscillano iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le immagini impressionanti delle telecamere di sicurezza Leggi anche: Incidente a Roma, al vaglio le immagini delle telecamere Leggi anche: L'arresto del latitante Leonardo"Gesualdo: le immagini delle telecamere a infrarossi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Festa Prime, Reolink sconta citofoni Smart e telecamere di sicurezza - Reolink è un marchio specializzato nella sicurezza domestica e professionale, conosciuto per l’ampia gamma di telecamere intelligenti ad alta risoluzione, progettate per garantire immagini nitide e ... macitynet.it Telecamere Wi-Fi: guida e offerte aggiornate - Telecamere di sicurezza: differenze tra modelli, risoluzione, storage, notifiche, e elenco delle offerte attuali. libero.it

Telecamere di sicurezza senza fili: pro e contro - Purtroppo, la realtà ci impone di prendere precauzioni per difenderci da possibili malintenzionati, ... tomshw.it

Recensione della telecamera di sicurezza a doppio obiettivo TP-Link Tapo Hybrid Cam Duo 2K a bass...

Le immagini sono davvero impressionanti! #etna #stromboli #eruzione - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.