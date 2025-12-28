Le emozioni di Giada D’Antonio | Sto iniziando a scrivere la mia storia

Giada D’Antonio condivide le sue emozioni mentre inizia a scrivere la propria storia nel mondo dello sci alpino. La recente gara sulla pista “Panorama” di Semmering, in Austria, ha segnato il suo debutto in Coppa del Mondo, affrontando una prima manche difficile. Un passo importante nel percorso di un’atleta che si sta affacciando con determinazione a questo importante scenario internazionale.

Una prima manche ai limiti dell’accettabile quella disputata sulla pista “Panorama” di Semmering (Austria), teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La run inaugurale dello slalom è stata pesantemente condizionata dalle difficilissime condizioni del manto nevoso, che con il passare delle atlete si è progressivamente deteriorato, diventando quasi ingestibile. Numerose sciatrici non sono riuscite a portare a termine la prova, incapaci di assorbire le profonde buche formatesi attorno ai pali. A chiudere al comando la prima manche è stata la campionessa del mondo in carica, Camille Rast, che con il tempo di 54?70 ha preceduto l’italiana naturalizzata albanese Lara Colturi (+0?09) e l’austriaca Katharina Liensberger (+0?34). 🔗 Leggi su Oasport.it

