Le due anime per il sogno del Barocco.

Il nuovo direttore della Pinacoteca dovrebbe arrivare a Bologna non prima della primavera 2026 e quindi Costantino D’Orazio è al lavoro per programmare il prossimo anno. "Il mio mandato come responsabile ad interim – spiega il critico, attualmente direttore anche della Galleria nazionale e dei Musei dell’Umbria – scade a fine marzo e fino ad allora voglio continuare ad occuparmi sia della Pinacoteca che di Palazzo Pepoli Campogrande proprio per favorire l’impegno del mio successore". Al momento, infatti, sono ancora in corso i lavori della commissione da cui dovrà uscire le triade dei candidati al ruolo di responsabile per ognuno dei 14 musei italiani di seconda fascia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

