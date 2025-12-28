È stata un successo l’asta di biciclette rigenerate dagli studenti dell’Istituto De Franceschi Pacinotti grazie al progetto "Bici in Comune" e donate al Fondo Marco Mungai per raccogliere fondi da destinare a opere di beneficenza. Le biciclette in questione, vecchie, abbandonate o malfunzionanti, erano state in precedenza recuperate dal comune di Pistoia per le strade cittadine. Successivamente sono state donate all’istituto scolastico perché venissero ricondizionate nei laboratori della sede di corso Gramsci dagli studenti di meccanica. Per arrivare all’ultima tappa di questo ’viaggio’, quella a sfondo solidale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le biciclette solidali. Recupero e nuova vita grazie al fondo Mungai

Leggi anche: Ecco il Repair Cafè: abiti, biciclette e mobili. Nuova vita a Ca’ Vaina

Leggi anche: Dal calcio all’arte e al design di interni grazie a Capello: la nuova vita di Zebina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Hai ricevuto una delle t-shirt solidali Amref Mandaci un selfie mentre la indossi oppure una foto della persona a cui l’hai regalata. In queste settimane illustratori, creators e testimonial hanno indossato il simbolo che abbiamo scelto per raccontarvi il nostro i - facebook.com facebook