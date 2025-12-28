Lavrov | L' Occidente chiude gli occhi sugli scandali di corruzione a Kiev
"Gli scandali di corruzione in Ucraina vengono ovviamente notati a Bruxelles e in altre capitali europee, ma questi scandali non impediscono di continuare a utilizzare il regime" di Kiev "come ariete militare contro la Russia. Quindi, in questo caso specifico, gli 'occhi dell'Occidente' sono, per così dire, ben chiusi". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'agenzia Tass. 🔗 Leggi su Iltempo.it
