Lavoro e virtù Ecco i cittadini benemeriti

Tempo di vacanze natalizie, un momento che anche a Santo Stefano Ticino coincide con le benemerenze civiche: il 26 dicembre si è svolta nella sala consiliare la cerimonia dedicata al conferimento del Premio ai Benemeriti del Lavoro e delle Virtù Civili 2025, una vera e propria occasione speciale per rendere omaggio ai cittadini che, con il loro impegno, il loro lavoro e il loro senso civico, rappresentano un esempio prezioso per tutta la comunità. L’amministrazione comunale, all’indomani della cerimonia, ha voluto sottolineare il significato del premio esprimendo "un sentito ringraziamento a tutti i premiati e a chi ha partecipato, contribuendo a rendere questo momento di riconoscimento e condivisione ancora più significativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

