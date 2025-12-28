Lautaro riporta l’Inter in vetta successo di misura nel finale Spreco Samardzic per l’Atalanta

L'Inter conquista la vetta della classifica grazie a una vittoria di misura nel finale del match contro l'Atalanta, conclusosi pochi minuti fa. La partita, disputata nel posticipo serale di Serie A, si è mantenuta intensa fino all'ultimo minuto, con un episodio decisivo che ha determinato il risultato. L'Atalanta, invece, ha sprecato un'occasione importante con Samardzic, senza riuscire a ribaltare il punteggio.

Finito in questi minuti il posticipo serale di serie A tra Atalanta e Inter, una sfida al cardiopalma fino all'ultimo minuto. Con una buona prestazione l'Inter vince a Bergamo e si riporta in testa alla classifica in un match molto delicato e importante per il resto della stagione. Un match che sembrava una maledizione con .

Lautaro: "Non è scontato quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Siamo riusciti a riportare l’Inter nel posto che merita dopo tanto tempo. Ora abbiamo un allenatore nuovo che ci dà tanta energia, anche se qualche risultato non è andato dalla nostra p - facebook.com facebook

