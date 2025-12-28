Lautaro riporta l'Inter in testa alla classifica | basta il suo gol per battere l'Atalanta
L'Inter conquista una vittoria importante a Bergamo, grazie al gol di Lautaro Martinez che permette alla squadra di tornare in testa alla classifica. L'incontro è stato deciso da un intervento di Pio Esposito, che ha fornito l'assist decisivo, e da un errore di Djimsiti. Questa vittoria conferma la solidità dell'Inter e il suo ruolo di protagonista nella stagione.
L'Inter vince a Bergamo e torna in testa alla classifica: basta il gol di Lautaro Martinez su assist del neoentrato Pio Esposito dopo l'errore di Djimsiti. Quarta vittoria di fila per la squadra di Chivu.
Chivu dribbla le polemiche arbitrali e spiega perché Lautaro è partito dalla panchina.
