Lautaro manda ko l' Atalanta l' Inter resiste in vetta

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter conquista una vittoria importante a Bergamo contro l'Atalanta, grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo. Con questo risultato, i nerazzurri si riportano in vetta alla classifica, mantenendo un passo avanti rispetto a Milan e Napoli. La partita testimonia la solidità della squadra di Chivu, che continua a competere ai vertici del campionato.

La squadra di Chivu vince a Bergamo 1-0 e risponde alle vittorie di Milan e Napoli BERGAMO - L'Inter vince 1-0 contro l'Atalanta grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo e si riprende la testa della classifica, a +1 sul Milan e +2 sul Napoli. Quinta sconfitta per l'Atalanta che rimane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

