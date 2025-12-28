Lautaro manda ko l' Atalanta l' Inter resiste in vetta

L'Inter conquista una vittoria importante a Bergamo contro l'Atalanta, grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo. Con questo risultato, i nerazzurri si riportano in vetta alla classifica, mantenendo un passo avanti rispetto a Milan e Napoli. La partita testimonia la solidità della squadra di Chivu, che continua a competere ai vertici del campionato.

La squadra di Chivu vince a Bergamo 1-0 e risponde alle vittorie di Milan e Napoli BERGAMO - L'Inter vince 1-0 contro l'Atalanta grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo e si riprende la testa della classifica, a +1 sul Milan e +2 sul Napoli. Quinta sconfitta per l'Atalanta che rimane.

L'Inter batte l'Atalanta e torna in vetta - Intorno alla mezzora di gioco l’Atalanta si affaccia con maggior continuità dalle parti di Sommer e al 32’ Zappacosta recupera un pallone in area interista e galoppa fino ai 20 metri dalla porta ... rainews.it

Inter risponde, Chivu 1° Djimsiti SHOCK Lautaro LETALE e Atalanta KO | OneFootball - Gol Lautaro, il Toro toglie le castagne dal fuoco in Atalanta Inter: che ingresso in campo per Pio Esposito! onefootball.com

Lautaro è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Genoa-Inter L'attaccante nerazzurro spiega cosa significa essere primi in classifica e poi manda un messaggio a se stesso e alla squadra #LautaroMartinez #Inter #SpazioInter - facebook.com facebook

