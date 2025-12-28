L’Inter mantiene la testa della classifica dopo la vittoria nel derby lombardo contro l’Atalanta, consolidando il suo record favorevole contro la squadra di Bergamo. Lautaro Martinez firma il gol decisivo, permettendo ai nerazzurri di restare in vetta e di rafforzare la propria posizione in campionato. La sfida si è conclusa con un risultato che conferma la tradizione negativa dell’Atalanta contro i nerazzurri.

Bergamo, 28 dicembre 2025 – Il derby lombardo nerazzurro sorride all’Inter tornata capolista, che conferma la sua tradizione favorevole contro l’Atalanta, battuta per la nona volta consecutiva. E mai come questa volta con un’evidente superiorità tattica e per lunghi tratti anche caratteriale. La squadra di Chivu ha dominato il primo tempo, ha rallentato nella ripresa controllando comunque il gioco, poi il vantaggio di Lautaro innescato da un errore difensivo atalantino e una mezz’ora finale senza soffrire, pur non trovando il raddoppio per chiuderla anticipatamente. Lautaro Martínez of Inter FC celebrates after scoring during Atalanta BC vs Internazionale FC, 17° Serie A Enilive 2025-26 game at New Balance arena in Bergamo (BG), Italy, on Dicember 28, 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lautaro firma la vittoria, l’Inter resta in testa si conferma la bestia nera dell’Atalanta

