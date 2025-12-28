L' Ausl Romagna piange la scomparsa della fisioterapista Lucia Fabbri

L’AUSL Romagna comunica con dispiacere la perdita della fisioterapista Lucia Fabbri, venuta a mancare a 40 anni dopo una lunga malattia. Le Direzioni del Distretto e dell’Area Assistenziale di Forlì esprimono il loro cordoglio per questa perdita, ricordando il suo impegno professionale e umano. La notizia è condivisa nel rispetto della memoria di Lucia e della sua famiglia.

