L' Ausl Romagna piange la scomparsa della fisioterapista Lucia Fabbri
L’AUSL Romagna comunica con dispiacere la perdita della fisioterapista Lucia Fabbri, venuta a mancare a 40 anni dopo una lunga malattia. Le Direzioni del Distretto e dell’Area Assistenziale di Forlì esprimono il loro cordoglio per questa perdita, ricordando il suo impegno professionale e umano. La notizia è condivisa nel rispetto della memoria di Lucia e della sua famiglia.
Le Direzioni del Distretto e dell’Area Assistenziale dell’AUSL Romagna e la Direzione infermieristica e Tecnica dell'ambito di Forlì, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa, a soli 40 anni, della fisioterapista Lucia Fabbri, venuta a mancare dopo una lunga malattia, affrontata con grande. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
