Laura Cavandoli | Bloccare fondi dall' Italia per il terrorismo la sinistra prenda le distanze
L’indagine della Procura di Genova, che ha portato all’arresto di nove persone, evidenzia un episodio di grave rilevanza. Laura Cavandoli, deputato della Lega, invita la sinistra a prendere le distanze da eventuali collegamenti con il terrorismo, sottolineando l’importanza di bloccare i fondi dall’Italia che potrebbero alimentare attività illecite. Un'attenzione necessaria per garantire la sicurezza e la trasparenza del paese.
“L’indagine della Procura di Genova che ha portato all’arresto di nove persone evidenza un fatto di eccezionale gravità - sottolinea Laura Cavandoli, deputato della Lega. “Parliamo, secondo quanto appreso dagli inquirenti, di vicende iniziate ben prima del 7 ottobre 2023 relative a un circuito di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Terrorismo: Mieli (Fdi), 'sinistra prenda distanze da certi ambienti e chieda scusa'
Leggi anche: Forza Italia Forlì: “Solidarietà a Rosaria Tassinari. La sinistra prenda le distanze dai facinorosi”
Finanziavano Hamas, Cavandoli (Lega): Bloccare fondi da Italia per terrorismo, la Sinistra prenda distanze.
Laura Cavandoli: "Bloccare fondi dall'Italia per il terrorismo, la sinistra prenda le distanze" - La deputata della Lega "Ci aspettiamo dagli esponenti locali e nazionali della sinistra di prendere pubblicamente le distanze, senza formule elastiche e senza silenzi, chiarendo la natura dei rapporti ... parmatoday.it
Laura Cavandoli. Sound Gallery by Dmitry Taras · Christmas Theme. Buona Vigilia di Natale!!! - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.