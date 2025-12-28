Laura Cavandoli | Bloccare fondi dall' Italia per il terrorismo la sinistra prenda le distanze

L’indagine della Procura di Genova, che ha portato all’arresto di nove persone, evidenzia un episodio di grave rilevanza. Laura Cavandoli, deputato della Lega, invita la sinistra a prendere le distanze da eventuali collegamenti con il terrorismo, sottolineando l’importanza di bloccare i fondi dall’Italia che potrebbero alimentare attività illecite. Un'attenzione necessaria per garantire la sicurezza e la trasparenza del paese.

"L'indagine della Procura di Genova che ha portato all'arresto di nove persone evidenza un fatto di eccezionale gravità - sottolinea Laura Cavandoli, deputato della Lega. "Parliamo, secondo quanto appreso dagli inquirenti, di vicende iniziate ben prima del 7 ottobre 2023 relative a un circuito di.

