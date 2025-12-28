Segni particolari: un’infinità. Inevitabile etichetta: predestinato. E per averlo, la fila s’ingrossa da tempo. Tradotto, David Gharabaghi Stuckler: attaccante, 21 anni, in prestito al Vicenza (capolista in Serie C ) e di proprietà Cremonese. Padre iraniano, madre austriaca, Stuckler è nato a Herlev, a pochi chilometri da Copenaghen, Danimarca. E proprio gli osservatori della nazionale Under 21 danese lo hanno seguito in tempi non sospetti. I primi calci al Nordsjaelland, i primi lampi nell’Under 19 dell’Akademisk Boldklub, squadra di terza serie del suo paese. La Cremonese ci crede, l’agenzia che lo segue ha un nome pesante: Raiola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’attaccante grigiorosso 21enne in prestito al Vicenza. Tutti pazzi per Stuckler, ma il “gioiellino“ non si muove

