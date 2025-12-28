L'ATP si prepara a lanciare un nuovo torneo esclusivo, simile a una Superlega del calcio. Questa iniziativa ha suscitato molte discussioni, portando alcuni a considerarla un'opportunità per arricchire un circuito ristretto, a discapito di un panorama più aperto. Un cambiamento che potrebbe avere implicazioni importanti per il mondo del tennis, sollevando domande sulla distribuzione delle risorse e sull'accessibilità dello sport.

Praticamente una Superlega. Poi ci diranno che non è così - e con un bel giro di parole -, eppure sembra un po’ togliere ai poveri per dare ai ricchi. D’altronde lo sport ormai è showbusiness, baby: non ci si può fare più nulla (fin quando il sistema regge, almeno). E la notizia è che il piano che poco più di un anno fa aveva ingegnato Tennis Australia – un super circuito con i 4 Slam, i Masters 1000 e le Atp Finals – è uscito dalla porta per rientrare dalla finestra dell’Atp. D’altronde i giocatori top chiedono di guadagnare sempre di più giocando meno; quindi la loro associazione si è messa in moto: spazio dal 2027 al nuovo 1000 di Riad (a febbraio), ma fin da subito una lauta offerta agli organizzatori dei 500 e dei 250 perché rivendano la loro licenza e spariscano dal calendario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Atp ha fame: via alla grande abbuffata per avere un circus esclusivo

