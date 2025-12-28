Latina ottiene tre finanziamenti per potenziare musei e attività culturali

Il Comune di Latina ha ricevuto dalla Regione Lazio tre finanziamenti, per un totale di 130mila euro, destinati a sostenere attività culturali e museali nel 2026. Gli avvisi pubblici prevedono quote di cofinanziamento dal 10% al 20%, con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio culturale e promuovere iniziative nel settore. Questi fondi rappresentano un importante sostegno per lo sviluppo delle attività culturali nel territorio.

Il Comune di Latina ottiene dalla Regione Lazio nuovi finanziamenti per attività culturali. Tre gli avvisi pubblici per un totale di 130mila euro, destinati a cultura e musei per il 2026, con quote di cofinanziamento dal 10% al 20. “Questi finanziamenti rappresentano un risultato importante –. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Latina ottiene tre finanziamenti per potenziare musei e attività culturali Leggi anche: Un, due, tre… Musei! 2025: attività gratuite e fiabe della buonanotte per famiglie e bambini Leggi anche: Videosorveglianza, arrivano 400mila euro ai comuni del Comasco: ecco chi ottiene i finanziamenti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cultura, Latina ottiene tre finanziamenti per il potenziamento delle attività museali e culturali - Nuovi finanziamenti dalla Regione Lazio ottenuti attraverso la partecipazione ad avvisi pubblici: oltre 130 mila euro per attività culturali museali del 2026 con quote di cofinanziamento dell’amminist ... latinaquotidiano.it

LATINA. Il Comune ha ottenuto dalla Regione Lazio oltre 130 mila euro per finanziare attività culturali e museali nel 2026. I fondi, destinati a tre progetti principali, includono una rassegna musicale al Museo Cambellotti, iniziative per il Sistema Città di Fondazi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.