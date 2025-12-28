Milano, 28 dicembre 2025 – Patrizia Caraveo, astrofisica e divulgatrice, scienziata di fama internazionale, è presidente della Società astronomica italiana. Si è innamorata della fisica cosmica a 22 anni, era il 1976. Il padre voleva che facesse medicina, “un medico in famiglia serve sempre”. L'astrofisica: "Vi spiego cos'è l'ecologia spaziale" Professoressa Caraveo, l’Italia come si posiziona nell’ economia dello spazio? "Siamo il terzo contribuente dell'Agenzia spaziale europea, dopo Germania e Francia. Questa è ovviamente una cosa importante, testimonia il fatto che la politica italiana sia stata pronta, per arrivare a quel livello di contributo è la politica che si muove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’astrofisica Patrizia Caraveo: “Troppi satelliti, servono nuove regole”

Leggi anche: Pino Corrias: In un Paese di cantieri e case vuote servono nuove regole

Leggi anche: Un meteorite con il nome della città. Ricerca astrofisica, nuove frontiere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’astrofisica Patrizia Caraveo: “Troppi satelliti, servono nuove regole” - La presidente della Società astronomica italiana, autrice del libro “Ecologia spaziale”: “Sono tredicimila sulle nostre teste, 3mila sono stati lanciati solo nell’ultimo anno. quotidiano.net