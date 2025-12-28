L’astrofisica Patrizia Caraveo | Troppi satelliti servono nuove regole
Milano, 28 dicembre 2025 – Patrizia Caraveo, astrofisica e divulgatrice, scienziata di fama internazionale, è presidente della Società astronomica italiana. Si è innamorata della fisica cosmica a 22 anni, era il 1976. Il padre voleva che facesse medicina, “un medico in famiglia serve sempre”. L'astrofisica: "Vi spiego cos'è l'ecologia spaziale" Professoressa Caraveo, l’Italia come si posiziona nell’ economia dello spazio? "Siamo il terzo contribuente dell'Agenzia spaziale europea, dopo Germania e Francia. Questa è ovviamente una cosa importante, testimonia il fatto che la politica italiana sia stata pronta, per arrivare a quel livello di contributo è la politica che si muove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Pino Corrias: In un Paese di cantieri e case vuote servono nuove regole
Leggi anche: Un meteorite con il nome della città. Ricerca astrofisica, nuove frontiere
L’astrofisica Patrizia Caraveo: “Troppi satelliti, servono nuove regole” - La presidente della Società astronomica italiana, autrice del libro “Ecologia spaziale”: “Sono tredicimila sulle nostre teste, 3mila sono stati lanciati solo nell’ultimo anno. quotidiano.net
Natale, tempo di stelle comete. Anche di quella che sfiora la Terra in questi giorni. L'astrofisica Patrizia Caraveo nell'ultima puntata dell'anno della rubrica "Spazio al futuro" startupitalia.eu/startup/natale… x.com
L'astrofisica Patrizia Caraveo nell'ultima puntata dell'anno della rubrica "Spazio al futuro". - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.