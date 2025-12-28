Lascia il phon acceso sotto le coperte si risveglia avvolta dalle fiamme | morta una 89enne a Cinisello Balsamo

Nella serata di ieri a Cinisello Balsamo si è verificato un incendio in un appartamento di via Verbano, che ha provocato la morte di Maria Catena Pistone, 89 anni. L’incendio si è sviluppato mentre l’anziana lasciava il phon acceso sotto le coperte, un episodio che ha portato al tragico decesso. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Cinisello Balsamo, dove un incendio scoppiato in un appartamento di via Verbano è costato la vita a Maria Catena Pistone, 89 anni. L’anziana è deceduta alcune ore dopo il ricovero in ospedale, a causa delle gravi ustioni riportate. Secondo una prima ricostruzione, all’origine del rogo ci sarebbe un asciugacapelli lasciato acceso sotto le coperte. La donna, probabilmente nel tentativo di riscaldarsi, si sarebbe addormentata con il phon in funzione, innescando le fiamme che hanno rapidamente coinvolto il letto e la stanza. L’odore di fumo e la camera in fiamme. 🔗 Leggi su Open.online

