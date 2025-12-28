L' appello | Acquistare solo fuochi d' artificio legali

L’acquisto e l’uso di fuochi d’artificio sono soggetti a normative precise, che ne garantiscono la sicurezza e il rispetto delle leggi. È fondamentale acquistare esclusivamente prodotti legali, per evitare rischi e sanzioni. Durante le festività, la vigilanza si intensifica, ma resta importante rispettare le normative e contribuire a una festa sicura per tutti. Solo così si può godere delle tradizioni in modo responsabile e consapevole.

Vietare i botti di Capodanno è un'impresa quanto mai difficile. Le ordinanze hanno un peso specifico importante, resta però la difficoltà la notte di San Silvestro di intercettare i trasgressori. Ecco perché il comune di Vigodarzere diretto dal sindaco Adolfo Zordan non ha firmato alcuna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - L'appello: «Acquistare solo fuochi d'artificio legali» Leggi anche: Napoli Juve, la decisione bianconera anti fuochi d’artificio: ecco perché la squadra partirà solo domani Leggi anche: Fuochi d'artificio a Omegna La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Appello del WWF: stop ai botti di Capodanno; Fuochi, appello di prudenza dal sindaco; Capodanno e fuochi d’artificio: l’appello di LNDC Animal Protection; Botti di Capodanno, l’appello del WWF a vietarli in tutti i Comuni. Capodanno senza botti: l’appello delle associazioni per animali, ambiente e persone - Le alternative esistono: spettacoli pirotecnici a basso impatto acustico o, più semplicemente, festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il solo “botto” del tappo di una bottiglia. telenord.it

“Non comprate i fuochi d'artificio”, l’appello delle associazioni animaliste ai genovesi: “Meglio il botto soft del tappo di una bottiglia di spumante" - e Animalisti Genovesi chiedono una scelta volontaria di civiltà in attesa di una nuova ordinanza comunale: “La priorità non sono gli interessi economici di poche aziende, ma la sicur ... lavocedigenova.it

Botti di Capodanno, appello degli animalisti ai genovesi: "Non comprateli" - Le associazioni di animalisti di Genova scendono in campo nella lotta contro botti e fuochi d'artificio a Capodanno, dopo che il TAR della Liguria aveva sospeso l'ordinanza del Comune di Genova che ... primocanale.it

Dopo la sospensione cautelare dell’ordinanza comunale contro i botti, GAIA Animali e Ambiente, LAV, U.N.A. e Animalisti Genovesi lanciano un appello ai cittadini: non acquistare fuochi artificiali e non usarli nemmeno se già comprati. Le associazioni chiedon facebook

️ PNEUMATICI FUORI USO: NUOVO APPELLO DI CONFARTIGIANATO OFFICINE AL LIMITE IN VENETO E BOOM ACQUISTI ON LINE. La raccolta di PFU continua ad essere in affanno e 1 pneumatico su 5 transita su canali digitali ️ Confartigianato x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.