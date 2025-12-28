L'anima animale di Brigitte Bardot la donna che ha scelto di rappresentare le altre creature del mondo

Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni, lasciando un'impronta significativa non solo nel cinema, ma anche nel campo dei diritti degli animali. La sua passione e il suo impegno hanno portato alla creazione di una fondazione dedicata alla tutela e alla cura delle creature del mondo, testimonianza della sua anima sensibile e del suo amore per le altre specie. Un’eredità che va oltre il successo artistico, entrando nel cuore di chi condivide il rispetto per la vita.

Brigitte Bardot è morta a 91 anni. La sua eredità non riguarda solo cinema, ma anche nell'impegno per i diritti degli animali: ha creato una fondazione che si occupa della loro cura. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

