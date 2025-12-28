L'anima animale di Brigitte Bardot la donna che ha scelto di rappresentare le altre creature del mondo
Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni, lasciando un'impronta significativa non solo nel cinema, ma anche nel campo dei diritti degli animali. La sua passione e il suo impegno hanno portato alla creazione di una fondazione dedicata alla tutela e alla cura delle creature del mondo, testimonianza della sua anima sensibile e del suo amore per le altre specie. Un’eredità che va oltre il successo artistico, entrando nel cuore di chi condivide il rispetto per la vita.
Brigitte Bardot è morta a 91 anni. La sua eredità non riguarda solo cinema, ma anche nell'impegno per i diritti degli animali: ha creato una fondazione che si occupa della loro cura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: E' morta Brigitte Bardot, l'attrice ribelle che ha incantato il mondo
Leggi anche: “In ospedale”. Apprensione nel mondo del cinema, le condizioni di Brigitte Bardot
Brigitte Bardot e la guerra per i diritti degli animali. La foto accanto ai cuccioli di foca e le altre battaglie storiche - Nella sua villa a Saint Tropez l’attrice ha trovato rifugio e scopo tra cani, gatti, maiali, cavalli e capre. msn.com
Brigitte Bardot, da diva del cinema a paladina degli animali - Una capretta destinata allo spiedo durante una comunione di paese. adnkronos.com
Addio a Brigitte Bardot, icona del cinema e paladina degli animali - Celebre attrice francese, simbolo degli anni ’50 e ’60, Bardot divenne famosa grazie a film come E Dio creó la donna, conquistando il mondo con il suo f ... vistanet.it
Oggi il mondo del cinema e della cultura perde una delle sue icone più indimenticabili: Brigitte Bardot, simbolo di bellezza, libertà e rivoluzione culturale, ci ha lasciato. Attrice, artista, animale e anima ribelle: grazie per aver cambiato il volto del cinema interna - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.