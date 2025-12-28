L’analisi La media punti resta da playoff

Diciotto partite. Sono quelle giocate sinora dal Modena in questo girone di andata che si chiuderà all’Euganeo di Padova il prossimo 11 gennaio. Se dividiamo in due parti uguali questo cammino dei canarini, l’aritmetica evidenzia quando siano state diverse l’una dall’altra. Nelle prime nove giornate di campionato, quando il Modena veleggiava nelle primissime posizioni, con tanto anche di primato solitario, la truppa di Sottil aveva portato a casa qualcosa come 21 punti, con una media ai limiti dell’immaginazione, leggi 2,33 a gara. Il tutto grazie ad un cammino immacolato con nemmeno una sconfitta, che autorizzava anche qualche sogno, diciamo così, proibito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

