Dieci anni di storia di Fermo, a metà strada tra entusiasmo e delusione. Così Renzo Interlenghi, candidato sindaco del centro sinistra alle elezioni di cinque anni fa, sintetizza un’era che si è chiusa nei giorni scorsi, per quella che definisce "l’amministrazione delle meraviglie. Soprattutto grazie all’effetto dopante di una grande esposizione mediatica, si è fatto apparire tutto molto bello, anche se così non è". Per Interlenghi i problemi sono tutti sul tappeto: "La crisi economica in cui versa la nostra città e la nostra provincia è certificata dal reddito più basso della Regione, dal calo degli abitanti (siamo sotto i 36 mila) e dalla chiusura di centinaia di attività commerciali ed economiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’analisi di Interlenghi: "Dieci anni di governo lasciano una città in crisi. Serviva più coraggio"

Leggi anche: Il rinvio sulle auto in piazza. Zattini (Confcommercio): "Serviva più coraggio"

Leggi anche: Ristrutturano casa per viverci. Dopo dieci anni si lasciano. Lei richiede i soldi investiti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Servizio aggiornato con l'analisi del match da parte di coach Ortenzi - facebook.com facebook