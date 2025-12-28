Nella campagna senese, in un casale costruito a sua immagine e somiglianza, l’ex compagna del Cavaliere Silvio Berlusconi Francesca Pascale si racconta senza filtri in un’intervista al Corriere della Sera e ripercorre i momenti più intensi e dolorosi della sua vita. Il simbolo del legame con Berlusconi è un ciliegio maestoso nel giardino, sotto il quale Pascale ha posto una sedia rubata a Villa Maria, la residenza brianzola dove vivevano insieme. “Ci lascio sempre un cuscino, è la sua postazione per guardare il panorama. È il vero totem del mio grande amore, con cui parlo, piango, trova conforto”, confessa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’amore per Berlusconi, la relazione tossica con Paola Turci, Francesca Pascale dice la sua: “Nessuno come Silvio”

