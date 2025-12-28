A un anno dalla frana che ha isolato le frazioni di montagna in Val Palot, a Pisogne, il ricordo di Angelo Frassi si unisce alla difficile situazione di isolamento e assenza di impianti. La comunità affronta ancora le conseguenze di un evento che ha segnato profondamente il territorio, evidenziando le sfide di un territorio fragile e la perdita di un volto noto e stimato.

Pisogne (Brescia) – A Pisogne, nelle frazioni di montagna e in Val Palot oggi è il giorno del dolore. Non solo nella notte dell’altro ieri una frana ha causato danni ingentissimi alla strada che dalle rive del lago porta a Fraine, ma cade l’anniversario della morte di Angelo Frassi, il lavoratore di Grignaghe morto cadendo da un impianto da sci. La piccola valle, nonostante il sole splendente, oggi è desolata. Sui sentieri e nei boschi non si vede nessuno. La pista da sci e gli impianti non esistono più. Dopo il sequestro seguito alla vicenda giudiziaria dovuta alla morte di Frassi, le attrezzature sono state vendute e le strutture smantellate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’amaro dicembre della Val Palot: isolati dalla frana e senza impianti da un anno, dopo la morte di Angelo Frassi

Leggi anche: Niente sci sulle piste della Val Palot. I residenti chiedono la riapertura

Leggi anche: Val Palot, la chiusura della pista sciistica ‘deprime’ tutta la zona

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’amaro dicembre della Val Palot: isolati dalla frana e senza impianti da un anno, dopo la morte di Angelo Frassi - A Pisogne il clima non è dei migliori: lo smottamento, che ha causato danni ingentissimi alla strada che dalle rive del lago porta a Fraine, e l’anniversario del decesso del lavoratore di Grignaghe, m ... ilgiorno.it