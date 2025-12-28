Oggi a Miami, presso Mar-a-Lago, si svolge un incontro che, pur sembrare simile ad altri, potrebbe segnare un momento di svolta. In un contesto di tensioni e negoziati, questa riunione rappresenta un'opportunità per avanzare verso una possibile risoluzione dei conflitti in corso. È un momento di attenzione, dove ogni decisione potrebbe contribuire a un futuro più stabile.

Oggi a Miami, a Mar-a-Lago, c'è un appuntamento che somiglia a molti altri e che pure potrebbe essere diverso. Trump ospita, Zelensky c'è, gli europei stanno al telefono. Siamo vaccinati contro questi vertici annunciati come decisivi e conclusi come inconcludenti, vedi l'«incontro storico» al centro della basilica di San Pietro durante i funerali di Papa Francesco, o quello altrettanto «storico» in Alaska il 15 agosto. In entrambi c'era Donald e, a dialogare con lui senza alcun sugo salvo la retorica, Zelensky e Putin. Ventinove punti tutti decisivi, no ventidue, ora siamo a venti. Mi accontenterei si asciugassero i punti, ma anche le virgole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

