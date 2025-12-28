Laila Hasanovic ha visto Michael Schumacher dopo l?incidente | perché la fidanzata di Sinner conosce le sue condizioni

Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, ha incontrato Michael Schumacher dopo il grave incidente sugli sci a Meribel nel dicembre 2013. La sua visita ha rappresentato una delle rare occasioni in cui si è potuto conoscere lo stato di salute dell'ex campione di Formula 1, che da allora ha mantenuto un riserbo totale sulla sua condizione.

Dal drammatico incidente sugli sci a Meribel nel dicembre 2013, attorno a Michael Schumacher è calato un silenzio totale. Nessun bollettino medico ufficiale, nessuna informazione pubblica.

