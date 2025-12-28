Lago d’Iseo boom di turisti dalla Polonia

Il lago d’Iseo piace sempre più agli stranieri. Merito anche del lavoro di promozione di Navigazione Lago d’Iseo e Regione Lombardia, che hanno puntato moltissimo su fiere e workshop in Italia e nel mondo. "Un dato di fatto è l’aumento della presenza dei turisti polacchi del 35%, come confermato anche da Visit Lake Iseo – spiega la responsabile marketing di Navigazione Lago d’Iseo, Khaty Pitton –. È l’effetto della nostra presenza, nel passato, a incontri svoltisi nelle maggiori città polacche. Non solo. Tutti gli aeroporti di quella nazione sono collegati perfettamente all’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio con voli low cost. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lago d’Iseo, boom di turisti dalla Polonia

