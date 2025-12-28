L’agguato sotto casa Aggredito a bastonate sindaco in gravi condizioni

Atteso sotto casa da una persona incappucciata è stato colpito a sprangate. È quanto è accaduto a Carmine Siano, 64 anni, sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, poco più di mille anime nel cuore del Cilento, ricoverato in ospedale in prognosi riservata nella notte di Santo Stefano. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno per risalire al movente e all’esecutore della violenta aggressione ai danni del primo cittadino che ha riportato fratture e ferite su tutto il corpo. L’uomo, di professione ingegnere, è stato colpito probabilmente con una spranga. Al momento del suo ingresso in ospedale i medici hanno diagnosticato una frattura scomposta all’arto inferiore sinistro, una frattura composta al braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita alla tempia sinistra e numerose lesioni diffuse su tutto il corpo, in particolare al volto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

