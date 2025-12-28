Ladri seriali ai domiciliari traditi dal dna lasciato su un vetro rotto

Una coppia di etnia sinti, Fonzi Di Colombi e Jessica Huier, entrambi 40 anni, è stata posta agli arresti domiciliari dopo essere stata identificata tramite analisi del DNA su un vetro rotto. La loro attività criminale, che li ha visti coinvolti in diversi episodi, si è conclusa con questa misura cautelare. L’uso delle analisi genetiche ha rappresentato un elemento decisivo nelle indagini.

Una vita trascorsa a delinquere, ora è arrivato il conto da pagare con la giustizia. Una coppia di etnia sinti, Fonzi Di Colombi 40 anni di Cadoneghe e Jessica Huier 40 anni di Monza, è finita agli arresti domiciliari. A tradirli è stata una traccia di dna lasciata durante un furto in abitazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

