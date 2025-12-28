Hai presente quella luce radiosa, quasi eterea, che la pelle emana quando è perfettamente riposata e sana? Quel tipo di luminosità che non si può dipingere sopra, ma che deve venire da dentro? Il segreto per ottenerla ha un nome preciso: acido lattico. Considerato il “gigante gentile” della famiglia degli acidi esfolianti, l’acido lattico è il punto d’incontro perfetto tra efficacia visibile e comfort assoluto. È un AHA (alfa-idrossiacido) intelligente: lavora in superficie spazzando via il grigiore, ma con un tocco così delicato da sembrare una carezza. Un tempo era il segreto di bellezza di Cleopatra (sì, i famosi bagni nel latte), oggi arriva da sofisticate fermentazioni vegetali hi-tech. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’acido lattico è l’ingrediente mai più senza per un incarnato glow amato anche dalle pelli sensibili. 7 prodotti da mettere nel beauty case

Leggi anche: Cosa mettere nel beauty case uomo per l’inverno? Ecco i prodotti che non devono mai mancare.

Leggi anche: Anche le pelli più insospettabili possono essere sensibili

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Acido Lattico comunica che le sue porte rimarranno chiuse il 24, 25, 31 dicembre e l'1 gennaio 2026. #ChristmasTime - facebook.com facebook