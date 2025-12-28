L' accerchiamento l' aggressione e la fuga in scooter | cinque minorenni si costituiscono per l' accoltellamento del 18enne Bruno Petrone

"Sono io che ho accoltellato il ragazzo a Chiaia". Con poche parole un 15enne ha ammesso una responsabilità gravissima: l'accoltellamento di Bruno Petrone, 18 anni, giovane calciatore dell'Angri, avvenuto nel centro di Napoli la sera del 26 dicembre. Il ragazzo è attualmente ricoverato in gravi. 🔗 Leggi su Today.it

