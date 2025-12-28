L' accerchiamento l' aggressione e la fuga in scooter | cinque minorenni si costituiscono per l' accoltellamento del 18enne Bruno Petrone
"Sono io che ho accoltellato il ragazzo a Chiaia". Con poche parole un 15enne ha ammesso una responsabilità gravissima: l'accoltellamento di Bruno Petrone, 18 anni, giovane calciatore dell'Angri, avvenuto nel centro di Napoli la sera del 26 dicembre. Il ragazzo è attualmente ricoverato in gravi. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Baby calciatore accoltellato a Napoli, si costituiscono un 15enne e un 17enne. Chi è Bruno Petrone: «È grave»
Leggi anche: Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si consegnano un 15enne un 17enne: svolta sul ferimento del 18enne
L'accerchiamento, l'aggressione e la fuga in scooter: cinque minorenni si costituiscono per l'accoltellamento del 18enne Bruno Petrone; Accoltellato nella notte della movida: il calciatore Bruno Petrone lotta tra la vita e la morte dopo l’agguato a Napoli.
UCRAINA | Mosca accusa l'Occidente di prepararsi alla guerra e sottolinea con determinazione le proprie intenzioni pacifiche, ma in concreto aumenta le sue capacità di aggressione militare. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.