La Yuasa Battery quasi all’ultima spiaggia
Un ko quello arrivato a Verona che per la caratura tecnica della squadra di casa rispetto alla Yuasa Battery ci poteva stare ma quel primo set aveva fatto ben sperare i tifosi di Grotta arrivati in veneto proprio perché fino a tre quarti del primo set, al netto dei problemi legati agli infortuni (mancava Petkovic oltre a Tatarov ancora alle prese con un problema muscolare e Marchisio indisposto), la Yuasa era assolutamente in gara e stava mettendo in difficoltà Keita e compagni. Così coach Massimiliano Ortenzi nel post gara. "Marchisio è stato male in mattinata e ha giocato capitan Vecchi ma questo non ci ha condizionato tantissimo, almeno all’inizio della gara perché l’approccio è stato buonissimo sia in battuta che in alcune situazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La Yuasa Battery riabbraccia Tatarov e Petkov
Leggi anche: "La Yuasa Battery deve alzare l’asticella"
Yuasa Battery. "Qualche cerotto di troppo ma c’è voglia di provarci» - Domani alle 18 il PalaSavelli ospita l’Allianz Milano, coach Ortenzi suona la carica: "Dobbiamo essere molto aggressivi e avere fiducia". ilrestodelcarlino.it
Yuasa Battery, a Natale puoi... - PALLAVOLO – Giro di boa chiuso in crescendo, ma ancora a secco di vittorie per la Yuasa Battery, che in fotocopia alla scorsa stagione inaugura la sua prima di ritorno con due soli punti in cascina. corrierenews.it
| CI SIAMO Mancano pochi minuti al fischio d’inizio Boxing Day di SuperLega, trasferta dura, palazzetto caldo Noi siamo pronti a lottare Voi fatevi sentire, ovunque siate È tempo di scendere in campo. Insieme. #YuasaBatteryGrottazzolina #MGsc - facebook.com facebook
Vittoriaaaaaa!! Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia 0-3 (23-25, 21-25, 21-25) #BlockDevils #superlega x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.