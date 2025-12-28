La WWE nel futuro di Chris Jericho? La sua risposta | Non si sa mai

Chris Jericho, figura iconica nel mondo del wrestling, ha lasciato aperta la possibilità di un futuro diverso, anche oltre la AEW. Nonostante sia distante dalla programmazione televisiva, il suo nome rimane al centro dell’attenzione, specialmente con il contratto in scadenza a fine anno. La sua risposta, “Non si sa mai”, lascia spazio a molte interpretazioni sul possibile proseguimento della carriera in un nuovo contesto.

Chris Jericho potrà anche essere lontano dalla programmazione televisiva della AEW, ma non lo è affatto dai radar dei fan, soprattutto con il suo contratto in scadenza alla fine dell’anno. Tra le voci sempre più insistenti su un possibile ritorno in WWE nel 2026, Jericho ha finalmente rilasciato una breve ma significativa dichiarazione durante una diretta sul suo canale YouTube. Mentre sabato sera andava in onda AEW Worlds End, Jericho ha ospitato uno speciale natalizio intitolato Christmas Dinner With The Winnipeggers. Nel corso della diretta, un fan ha inviato un messaggio ricordando di aver visto il leggendario debutto WWE di Jericho nel 1999 a casa della nonna, aggiungendo la speranza di rivederlo un’ultima volta in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

