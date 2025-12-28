La volontaria dell’hospice l’allenatore e l’ex scugnizzo | tre donazioni in un mese

La donazione numero 267 fatta registrare in 46 anni dall’Aido di Giussano arriva l’antivigilia di Natale: Giuseppe Scinturino, 82 anni, siciliano di origine, in Brianza dagli anni ’60, muore stroncato da un infarto. Lascia la moglie Giuliana Fumagalli, i figli Angela, Antonino, Patrizia, Omar, Claudio, Alessandro, Eleonora e 9 nipoti. E due cornee. Dopo 37 anni al lavoro alla Caimi Export di Novedrate, per una ventina d’anni era stato allenatore amatissimo di squadre pulcini e giovanissimi di Carate, dove aveva guidato anche la squadra femminile. Infine, per molti anni era stato arbitro all’Asdo di Albiate, dove era stato premiato con una medaglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

