La vita sul filo del rasoio di Mohammad Hannoun architetto attivista
In Italia dal 1983, da oltre 20 anni è nel mirino del Mossad e servizi segreti Usa. Ha sostenuto di non essere affiliato a Hamas, ma di sostenere la causa palestinese. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Dalle piazze al carcere per terrorismo: chi è l'architetto Mohammad Hannoun
Leggi anche: Chi è Mohammad Hannoun, l’architetto di Genova accusato di aver finanziato Hamas
