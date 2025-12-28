La vita privata di Brigitte Bardot tra matrimoni scandali e un figlio non voluto | Avrei preferito un cagnolino

La vita privata di Brigitte Bardot ha attraversato matrimoni, relazioni brevi e momenti di difficoltà. Tra scandali e scelte personali, la sua storia è segnata da un forte desiderio di libertà e indipendenza. Madre di Nicolas, un figlio che non ha mai sentito come suo, Bardot ha sempre mantenuto un’immagine complessa e affascinante, riflettendo il suo spirito anticonformista e la sua ricerca di autenticità.

